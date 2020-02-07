На Мальдивах усилена охрана туристов после нападения экстремистов

Власти Мальдив усилили меры безопасности туристов после нападения джихадистов на иностранцев. Во вторник подозреваемые экстремисты нанесли ножевые ранения трем отдыхающим в этой стране, расположенной в Индийском океане, где сейчас наблюдается пик туристической активности.

Ранения получили два гражданина Китая и 33-летний турист из Австралии. Злоумышленники напали на них на острове Хулхумале, недалеко от местного аэропорта. Все трое пострадавших проходят курс лечения в местной больнице, их состояние остается стабильным.

Правительственный совет национальной безопасности работал с полицией и другими учреждениями комплекс мер, чтобы защитить иностранцев, заявили в администрации президента Мальдив в пятницу.

По этому громкому делу, сообщает The Associated Press, задержаны шесть подозреваемых. Сотрудники Совета безопасности Мальдив также встретились с представителями индустрии туризма, чтобы проконсультироваться о повышении безопасности в районах, часто посещаемых туристами, говорится в заявлении администрации президента. Полиция тем временем расследует подлинность видео, распространенного в социальных сетях, в котором человек в маске берет на себя ответственность за нападения.

Мальдивы, с населением около 400 тысяч человек, преимущественно мусульман-суннитов, обеспечили наибольшее количество иностранных боевиков на душу населения во время гражданской войны в Сирии.