Нападающий "Спартака" оштрафован за езду по поддельным правам

Новости

В Югре работница закусочной победила грабителя с помощью кофе 14:21
Биологи вырастили финиковые пальмы из семян, найденных во дворце Ирода 14:19
Почти 230 граффити появится на улицах Москвы в ближайшее время 14:18
Установлена настоящая причина краха цивилизации острова Пасхи 14:05
Минск и Москва сформируют общий список невыездных граждан 14:03
Как самому устранить мелкие вмятины на кузове автомобиля 14:00
В Петербурге закрыли дело о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога 13:59
Рослесхоз предупредил о масштабных пожарах в Сибири 13:57
Агентство Kyodo: Премьер Японии может посетить Парад Победы в Москве 13:54
Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера 13:49
Из Сирии в Россию вернулись 26 детей 13:47
Назначено новое руководство "Ленфильма" 13:47
Видео: В нижегородском зоопарке бурая медведица родила тройню 13:40
В Нижнем Новгороде появится "Белорусский квартал" 13:37
В Мурманске школьника незаконно отстранили от учебы за плохое поведение 13:36
Хулиган из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь 13:36
Вышел первый фильм с Хоакином Фениксом после его роли в "Джокере" 13:32
Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Ростов 13:30
Обсерватория ALMA обнаружила следы "звездной битвы" 13:30
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров 13:25
Под Петербургом полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя 13:20
В Москве обокрали звезду шоу "Х-Фактор" 13:18
В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин 13:14
В Карелии уволили задержанного за взятку главу регионального Минтранса 13:14
В Осетии в ДТП с участием бронетранспортера пострадали пятеро 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 12:59
Рубрика: Спорт

Нападающий "Спартака" оштрафован за езду по поддельным правам

Текст: Максим Домчев

Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Михаил Котляревский решением суда оштрафован за езду по поддельным водительским правам.

Капитаном хоккейной сборной станет Богдан Киселевич

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Измайловского райсуда города Москвы, хоккеист был признан виновным в использовании подложного водительского удостоверения и оштрафован на 40 тысяч рублей.

22-летний игрок "Спартака" был задержан в июле прошлого года. Выяснилось, что у спортсмена поддельное водительское удостоверение. Котляревский на суде вину не признал, заявив, что не знал о том, что права поддельные. Однако следствию удалось предоставить все доказательства того, что водительское удостоверение было фальшивым.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Сергей Чеботарев назначен замминистра экономики
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Из Сирии в Россию вернулись 26 детей
Футбол
Футбол
Кокорин заявил, что его будущее в футболе зависит только от него
Курьез
Курьез
Неймару показали желтую карточку за издевательский финт