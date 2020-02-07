Нападающий "Спартака" оштрафован за езду по поддельным правам

Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Михаил Котляревский решением суда оштрафован за езду по поддельным водительским правам.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Измайловского райсуда города Москвы, хоккеист был признан виновным в использовании подложного водительского удостоверения и оштрафован на 40 тысяч рублей.

22-летний игрок "Спартака" был задержан в июле прошлого года. Выяснилось, что у спортсмена поддельное водительское удостоверение. Котляревский на суде вину не признал, заявив, что не знал о том, что права поддельные. Однако следствию удалось предоставить все доказательства того, что водительское удостоверение было фальшивым.