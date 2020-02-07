Назначен генеральный директор "Роскино"

Генеральным директором "Роскино" - организации, которая занимается продвижением российского контента за рубежом - назначена Евгения Маркова. Ее кандидатура, выдвинутая советом директоров "Роскино", поддержана Министерством культуры РФ, утверждена Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Евгения Маркова обладает 15-летним опытом международного продвижения, маркетинга и менеджмента. Она работала в структурах группы Банка России, где отвечала за проекты в области культуры, туризма и социальной сферы, а также в структурах РЖД и Philips. В "Роскино" Маркова переходит с позиции директора по связям с индустрией компании "Экспоконтент", консультирующей российские госструктуры и ведущих производителей и дистрибуторов кино-, ТВ- и анимационного контента по вопросам международного продвижения. Маркова занималась координацией участия крупнейших российских кинопроизводителей под единым национальным брендом на ведущих мировых кинорынках, таких как Marche du film в Каннах (Франция) - под брендом Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра; на American Film Market в Лос-Анджелесе (США) и Международном кинофестивале в Торонто (Канада) - под брендом Created in Moscow при поддержке Московского экспортного центра и других.

Под руководством Марковой совместно с индустрией и при поддержке Министерства культуры РФ в России в октябре 2019 года впервые в России был проведен международный форум для иностранных закупщиков контента - Key Buyers Event, собравший более 50 представителей ведущих студий и компаний из США, Китая, стран Европы и Латинской Америки, об этом писала "РГ".

Также Евгения Маркова была членом рабочей группы по созданию в России федеральной системы рибейтов для иностранных кинопродюсеров - соответствующее постановление Правительства РФ было подписано в конце 2019 года.

Совет директоров "Роскино" ожидает от нового руководства системной работы с международным сообществом. "В российской киноиндустрии и в международном профессиональном сообществе хорошо знают Евгению Маркову и довольны результатами ее работы в компании "Экспоконтент". Ей удалось консолидировать участие ключевых игроков отрасли в международных кинорынках, наладить взаимодействие с ключевыми госструктурами, ответственными за поддержку экспорта креативных индустрий. Мы рассчитываем, что ее опыт и энтузиазм позволят вывести российскую отрасль на новый уровень", - комментирует член совета директоров "Роскино", председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов.

Сама Евгения Маркова считает, что "Задача "Роскино" на новом этапе - выстроить профессиональную национальную систему поддержки продаж российского контента за рубежом; сделать страну надежным партнером для международного кинопроизводства и построить долгосрочные отношения с международными игроками".