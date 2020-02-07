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07.02.2020 15:13
Рубрика: Общество

Неопознанные структуры найдены под морским дном у берегов Крита

Текст: Денис Передельский
Фото: Greek Ministry of Culture Фото: Greek Ministry of Culture
Фото: Greek Ministry of Culture

В Греции подводные археологи при проведении исследовательских работ у побережья Крита обнаружили остатки древнего города Олундаса, который ушел под воду в результате землетрясения во II веке нашей эры, а также таинственные структуры, скрытые толстым слоем песка.

Об открытии со ссылкой на Министерство культуры Греции сообщает Archaeology News Network. Масштабное исследование стартовало в октябре прошлого года в бухте Элунда. В нем приняли участие профессиональные археологи и добровольцы-дайверы.

Фото: iStock
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Они искали остатки города Олундаса, который в римский период носил название Олус. Это был важный порт, игравший большое значение в торговле. Он довольно часто упоминается в древних источниках. Во II веке нашей эры после землетрясения большая часть Олуса ушла под воду, и на его месте образовался залив.

До сих пор в этом регионе не проводилось крупных раскопок. Поэтому исследование стартовало с подводного обзора бухты Элунда и полуострова Колокита. Параллельно шло картографирование обнаруженных под водой сооружений.

Часть объектов удалось найти методами дистанционного зондирования и фотограмметрии. Например, благодаря этому были обнаружены и нанесены на карту затопленные строительные комплексы в заливах Вати и Мелиссос на Колоките, а также древние каменоломни в трех различных частях этого полуострова. Также подводные археологи обнаружили многочисленные остатки древних кораблекрушений, в том числе крушения корабля византийского периода.

Интересно, что геофизические радары показали присутствие загадочных крупных структур, залегающих на глубине от полутора и ниже метров от поверхности морского дна. Визуально обнаружить и идентифицировать их невозможно, так как они скрыты толстым осадочным слоем. Но использование магнитной и электрической томографии подтвердило существование таких структур.

Полученные данные позволят создать 3D-изображение древнего города Олундаса и будут использованы для изучения этой важной гавани римского Крита. К слову, на будущее уже запланировано проведение в данном районе более масштабных подводных геоархеологических исследований.

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