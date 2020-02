Официально: Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса

Президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила, что 77-летний американский актер Харрисон Форд вернется на титульную роль в пятой части серии. Причем это будет не перезагрузка, как это сейчас принято, а именно продолжение.

Как уточнила продюсер, в настоящее время идут работы над сценарием ленты - особо усердные, дабы не посрамить.

Постановщиком вновь выступит Стивен Спилберг.

Названия у фильма пока нет. Российская премьера теперь, после очередного серьезного переноса даты, анонсирована на 8 июля 2021 года.

Джонс появился на экранах в 1981 году в картине "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark). За которой последовали "Индиана Джонс и Храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), "Индиана Джонс и Последний крестовый поход" (Indiana Jones & The Last Crusade, 1989) и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom o fthe Crystal Skull, 2008).