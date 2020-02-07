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07.02.2020,  
14:24
Текст:  Алексей Брусилов

Огневая мощь: кого может заинтересовать новый российский боевой модуль

На проходящей в Индии 11-й Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo 2020 представили плавающий колесный бронетранспортер Kestrel с колесной формулой 8х8.
Фото: УралВагонЗавод / youtube.com
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Как считается, она предназначена для замены созданных еще в начале 60-х годов чехословацких ОТ-64, а также других устаревших образцов для транспортировки пехотных подразделений.

Данная платформа спроектирована в средней весовой категории - ее боевая масса может достигать (в зависимости от модификации) более 27 тонн. Мощность двигателя 600 л.с. Максимальная скорость достигает 100 км/ч по шоссе и 10 км /ч - при форсировании водных преград.

Броня может усиливаться дополнительными модулями защиты. Предприняты меры по снижению последствий взрывов мин и фугасов. Вместимость - до 11 человек.

Военные эксперты обратили внимание на то, что выставочный образец не имел какого-либо вооружения, хотя до этого он успешно испытывался с боевым отделением от БМП-2. Поэтому делаются предположения, что разработчики подыскивают более перспективные средства для усиления огневой мощи.

Учитывая характеристики бронемашины, для нее идеально подошел бы российский необитаемый боевой модуль АУ-220М, представленный на этой выставке. Получив 57-мм пушку, Kestrel превратилась бы в одну из сильнейших в мире боевых машин пехоты.

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Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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