Огневая мощь: кого может заинтересовать новый российский боевой модуль

TATA kestrel 🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/Hyxa8YKpwd— Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) February 6, 2020
Как считается, она предназначена для замены созданных еще в начале 60-х годов чехословацких ОТ-64, а также других устаревших образцов для транспортировки пехотных подразделений.
Данная платформа спроектирована в средней весовой категории - ее боевая масса может достигать (в зависимости от модификации) более 27 тонн. Мощность двигателя 600 л.с. Максимальная скорость достигает 100 км/ч по шоссе и 10 км /ч - при форсировании водных преград.
Броня может усиливаться дополнительными модулями защиты. Предприняты меры по снижению последствий взрывов мин и фугасов. Вместимость - до 11 человек.
Военные эксперты обратили внимание на то, что выставочный образец не имел какого-либо вооружения, хотя до этого он успешно испытывался с боевым отделением от БМП-2. Поэтому делаются предположения, что разработчики подыскивают более перспективные средства для усиления огневой мощи.
Учитывая характеристики бронемашины, для нее идеально подошел бы российский необитаемый боевой модуль АУ-220М, представленный на этой выставке. Получив 57-мм пушку, Kestrel превратилась бы в одну из сильнейших в мире боевых машин пехоты.