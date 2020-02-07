Открыта продажа билетов на выставку "Русская сказка" в Третьяковке

Государственная Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", которая стартует в Западном крыле Новой Третьяковки 22 февраля. О начале продаж объявили на официальной странице музея в Facebook.

Посетители увидят работы Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро, группы "Синий кот" и других художников. Куратор выставки - Алексей Трегубов.

По словам генерального директора галереи Зельфиры Трегуловой, впервые классическое искусство будет состыковаться с современным в "очень сложном пространстве".

Главным объектом экспозиции будет сказка. Как пояснили журналистам в галерее, важной особенностью выставки станет ее иммерсивность, то есть посетители получат возможность физически исследовать сказочный мир "через погружение в стихии обитания хорошо известных героев и персонажей".

Эффект усилит обширная образовательная программа - показы кино, мультфильмов, детских спектаклей, творческие мастер-классы.

На выставке будут представлены произведения живописи и графики из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (Гознак), Музея кино, Государственного центра современного искусства.

Выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" будет открыта для посетителей с 22 февраля по 10 мая.