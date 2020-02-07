Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы

Угрозы США в адрес России за поддержку законно избранной власти в Венесуэле призваны поддержать антиправительственные силы в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Напомним, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия "скоро узнает", что ее поддержка Венесуэлы "больше не будет бесплатной". На это и отреагировал Николай Патрушев.

"Заявления американской стороны - не что иное, как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей", - цитирует главу Совета безопасности ТАСС.

Он также прокомментировал недавнее заявление Госдепартамента США о том, что глава Госдепа Майк Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо договорились в Вашингтоне "удвоить усилия", направленные на отстранение от власти законно избранного президента Николаса Мадуро и "восстановление демократии".

"Восстановить мир и согласие в Венесуэле, возродить слаженную работу всех государственных институтов в стране - это, несомненно, хорошее стремление. Однако достигать эти цели силой, обманом и без воли народа - неприемлемо", - отметил Патрушев.

По его словам, открытые призывы к свержению легитимных властей в тех странах, которые проводят неудобный для американцев курс, "уже давно стали характерной чертой внешней политики США".

"К чему приводит такая политика, известно - к хаосу в целых регионах мира, войнам и развалу государств", - добавил секретарь СБ РФ. Патрушев напомнил, что на днях исполнился год с того момента, как в Венесуэле была предпринята попытка устроить "цветную революцию" против избранного на основе общенационального голосования президента Мадуро.

"Поставленного во главе протестного движения Хуан Гуаидо никто не избирал - его просто назначили. Однако, как показали события минувшего года, венесуэльский народ выступает как раз за законного президента", - резюмировал секретарь Совбеза.