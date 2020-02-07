Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы

Напомним, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия "скоро узнает", что ее поддержка Венесуэлы "больше не будет бесплатной". На это и отреагировал Николай Патрушев.
"Заявления американской стороны - не что иное, как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей", - цитирует главу Совета безопасности ТАСС.
Он также прокомментировал недавнее заявление Госдепартамента США о том, что глава Госдепа Майк Помпео и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо договорились в Вашингтоне "удвоить усилия", направленные на отстранение от власти законно избранного президента Николаса Мадуро и "восстановление демократии".
"Восстановить мир и согласие в Венесуэле, возродить слаженную работу всех государственных институтов в стране - это, несомненно, хорошее стремление. Однако достигать эти цели силой, обманом и без воли народа - неприемлемо", - отметил Патрушев.
По его словам, открытые призывы к свержению легитимных властей в тех странах, которые проводят неудобный для американцев курс, "уже давно стали характерной чертой внешней политики США".
"К чему приводит такая политика, известно - к хаосу в целых регионах мира, войнам и развалу государств", - добавил секретарь СБ РФ. Патрушев напомнил, что на днях исполнился год с того момента, как в Венесуэле была предпринята попытка устроить "цветную революцию" против избранного на основе общенационального голосования президента Мадуро.
"Поставленного во главе протестного движения Хуан Гуаидо никто не избирал - его просто назначили. Однако, как показали события минувшего года, венесуэльский народ выступает как раз за законного президента", - резюмировал секретарь Совбеза.