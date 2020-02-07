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07.02.2020 16:39
Рубрика: Культура

Первый канал покажет серию "Триггера" в социальной сети

Текст: Сусанна Альперина

Первый канал впервые проведет допремьерный показ сериала онлайн. Уже сегодня - 7 февраля в 18:00 на официальной странице канала в социальной сети "ВКонтакте". На самом деле сегодня покажут лишь первую серию серию. А в телевизионном эфире сериал начнет демонстрироваться лишь спустя трое суток - в понедельник, 10 февраля, в 21:30. Важно знать, что для онлайн-премьеры выбрана версия фильма 18+ (в телеэфире будет версия 16+).

Фото: предоставлено Start
Фильм "Текст" станет сериалом

По окончании онлайн-премьеры серия по-прежнему останется в бесплатном доступе для всех пользователей в течение следующих трех дней. Серия будет доступна вне зависимости от наличия регистрации в соцсети.

"Наш герой живет на грани - спасти всех, разрушая себя. Самым сложным было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также сценариста Андрея Золотарева ушло более полутора лет. У интернет-пользователей впервые появится возможность увидеть проект до официальной премьеры на канале. Это объединение телевизионной и интернет-аудитории вокруг контента, который потенциально интересен как для той, так и для другой", - говорит Александр Цекало, генпродюсер компании "Среда" и продюсер "Триггера".

Добавим, что в последнее время и телеканалы, и интернет-ресурсы все чаще экспериментируют с подачей контента и задействуют в этом процессе разные платформы и площадки. Так, в социальной сети "Одноклассники" состоялась премьера сериала "Учителя". Многосерийный фильм "Екатерина" также выпускали до эфира в сеть - на сайте канала и на YouTube. Примеры можно продолжить. Тактика во всех случаях себя оправдывает. Как правило, качественный контент получает цифры просмотров, которые исчисляются миллионами, к тому же, к фильмам и сериалам приходит молодежная аудитория. Нет сомнений, что и "Триггер" - сериал о психологе, который действует провокационными способами и добивается своего - найдет своих поклонников в первые же часы появления в соцсети.

Шоу с Собчак поставили на Первом сразу после сериала "Триггер"
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