Песков объяснил, почему Путин и Лукашенко начали переговоры один на один

Самолет с российской делегацией и журналистами "кремлевского пула", вылетевший из Москвы в Сочи на переговоры президентов России и Беларуси, приземлился в Минводах.

С трудом вылетев из столицы из-за снежной бури, спецборт не смог сесть в Сочи уже из-за сильного бокового ветра и ливня, и час кружил над морем, пока топливо не стало подходить к концу. Погода в курортном городе тем временем не улучшилась, а только ухудшилась. Но все это не сказалось на рабочем процессе - Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры тет-а-тет.

"Они в резиденции вдвоем завтракают. То, что мы с вами не успели прилететь к началу, это, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс это не повлияло. Все вопросы на повестке дня вы знаете, дальше будем уже ориентироваться по ситуации", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-конференция не планировалась, уточнил представитель Кремля. "Но если президенты посчитают необходимым, то там на месте есть ваши коллеги, которые смогут это все осветить", - успокоил он.

"Наш план минимум - это заправиться, потому что у нас нет топлива. План Б - вылететь в Сочи или в Москву - это мы сейчас и решаем", - заключил Песков.

"В принципе без Новака можно обойтись на переговорах?" - спросил один из журналистов. "Есть один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах, и вы его знаете", - улыбнулся пресс-секретарь президента.

В самолете из представителей делегации, кроме Пескова, в частности, находятся глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.