Почти 40 процентов россиян недовольны своими начальниками

Общение с коллективом не устраивает 20% россиян, принявших участие в опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру", сообщает RT.

9% респондентов заявили, что совсем недовольны атмосферой в коллективе. Причем из тех, кто в той или иной мере недовольны рабочими отношениями, 44% признались, что чувствовали агрессию со стороны коллег.

71% опрошенных в той или иной мере довольны своими отношениями с коллегами. С начальством нормальные отношения складываются у трети респондентов, 35% - скорее довольны, чем нет своими начальниками. При этом 28% опрошенных отметили, что так или иначе испытывают дискомфорт при взаимодействии с руководством. 11% полностью недовольны отношениями с начальством.

Аналитики сервиса также отмечают, что почти половина из тех, кто испытывает дискомфорт в отношениях с руководством, на себе испытали агрессию со стороны начальства.