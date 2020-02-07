Политик из Боснии и Герцеговины: У России незаменимая роль в мире

Роль Российской Федерации незаменимая и основополагающая: она уравновешивает, создает баланс сил в мире, без нее не обойтись при решении любой международной проблемы. При этом Босния и Герцеговина (БиГ), для которой привилегия иметь в качестве партнера РФ, стремится расширять всестороннее взаимодействие с Москвой, в том числе, за счет укрепления межпарламентского сотрудничества. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту "Российской газеты" рассказал председательствующий Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ, лидер партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Драган Чович, который с 9 по 12 февраля будет находиться с официальным визитом в РФ.

Как Вы оцениваете уровень отношений между Боснией и Герцеговиной и Российской Федерацией? Каким образом, на Ваш взгляд, можно расширить взаимовыгодное двустороннее сотрудничество?

Драган Чович: Наши отношения, на мой взгляд, дружеские. Они характеризуются отсутствием сложных и открытых вопросов. Однако, реально смотря на вещи, внутри Боснии и Герцеговины в настоящее время нет единого взгляда на реализацию внешней политики. Поэтому в наших двусторонних отношениях иногда происходят сбои в коммуникации, в частности, из-за санкций, вводящихся время от времени различными институтами, например, Европейским Союзом. Как в этой ситуации нам в БиГ занять единую позицию по отношению к РФ? Моя позиция заключается в том, что БиГ и РФ должны расширять всестороннее взаимодействие, в том числе, и за счет укрепления межпарламентского сотрудничества. Я считаю, что для Боснии и Герцеговины - привилегия иметь в качестве партнера Российскую Федерацию.

Вы отправляетесь в Россию с официальным визитом по приглашению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Какие приоритеты Вы видите в плане межпарламентского сотрудничества с РФ?

Драган Чович: Мне кажется, что возможности межпарламентского сотрудничества необходимо максимально использовать для укрепления наших отношений с Россией. Для меня будет большая честь, спустя два года, вновь разговаривать с Валентиной Матвиенко. На мой взгляд, обе палаты наших парламентов могли бы интенсифицировать двусторонние контакты, что я и предложу в ходе своего визита в РФ, так как считаю это направление сотрудничества наиболее перспективным и способным обеспечить наилучшие результаты.

Босния и Герцеговина - это небольшое государство, которое ищет свое место на евроинтеграционном пути и формирует особые отношений со странами из своего окружения. А Российская Федерация, учитывая ее стратегические, экономические, военно-политические возможности, для нас недостижимая величина. В этой связи, прежде всего, для нас было бы полезно укреплять межпарламентское сотрудничество, перенимать опыт у российских коллег в принятии тех или иных решений. Это может способствовать и выработке единого подхода в БиГ по отношению к РФ. Я это предложу.

Я направляюсь в РФ в качестве председательствующего Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины и намерен выйти с инициативой об организации более активного сотрудничества между парламентскими комитетами, что позволило бы нам улучшить понимание друг друга и выстроить систему двусторонней коммуникации. Это поможет нам открыть ворота для наращивания экономического и культурного взаимодействия. Я буду настаивать на этом.

Какие наиболее актуальные проблемы, стоящие перед Боснией и Герцеговиной в настоящее время, Вы выделили бы как Председательствующий Палаты народов и лидер одного из государствообразующих народов БиГ?

Драган Чович: Как мне кажется, мы в Боснии и Герцеговине сами должны постараться выстроить свои отношения, точно сформулировать краткосрочные и долгосрочные задачи, ответить на вопрос: "Чего мы хотим в БиГ?" Каждая из трех сторон - сербы, хорваты и бошняки - отстаивают свое видение путей развития для государства. Таким образом, мы должны сами постараться договориться между собой и достичь внутренней стабильности. Пока мы этого не сделаем, нам будет крайне сложно выстраивать отношения с другими влиятельными странами, в том числе и с Российской Федерацией. В этой связи нам есть чему поучиться у многонациональной Российской Федерации.

В этом году Босния и Герцеговина отметит 25-летие со дня подписания Дейтонского соглашения. В последнее время все чаще говорят о целесообразности появления так называемого "Дейтона - 2". Возможно ли это в наши дни? Есть ли в этом какая-либо необходимость?

Драган Чович: 25 лет - это хорошая проверка на прочность и эффективность для любого договора. Исходя из наших внутренних отношений, распределения сил, а также отсутствия внешней заинтересованности, на мой взгляд, сейчас нет возможности для появления "Дейтона -2". При этом нам следует и без "Дейтона-2" урегулировать отношения в Боснии и Герцеговине, что зависит лишь от нахождения взаимоприемлемых решений между тремя государствообразующими народами БиГ. Я думаю, что у "Дейтона-2" нет никаких шансов на появление, а ключевые политические группы должны прийти к согласию по наиболее важным для всех сторон вопросам и рассматривать свое будущее в рамках действующего Дейтонского мирного соглашения.

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Как Вы оцениваете роль российской дипломатии на Балканах, в частности, в процессах мирного урегулирования?

Драган Чович: Роль Российской Федерации, я бы сказал, незаменимая, основополагающая: она уравновешивает, создает баланс сил в мире. Особенно, когда вы смотрите на Юго-Восточную Европу или Балканы, то роль России, на мой взгляд, роль особенно незаменимая. Мой многолетний опыт в политике подсказывает мне, что мы, однозначно, должны учиться у России защите и отстаиванию собственных интересов, обеспечении межконфессионального и межнационального равновесия на своей территории, значительно превышающей Балканы.

Как Вы в целом оцениваете роль и место России в БиГ?

Драган Чович: Россию постоянно обвиняют в том, что ее политика или дипломатия имеют очень сильное влияние в Боснии и Герцеговине. А я готов сказать, что, к сожалению, российского влияния здесь крайне мало. Мне интересно, есть ли на территории мусульмано-хорватской федерации (одна из составных частей БиГ наряду с Республикой Сербской) хоть одна фирма с участием капитала из РФ, российские инвестиции, иные виды активности, которые бы нас сильнее связывали? Это нам очень необходимо. Российская Федерация - это огромный рынок, а мудрая политика внутри БиГ позволила бы это разглядеть, не обращая внимания на вводимые кем-либо санкции и создаваемые препятствия. Босния и Герцеговина должна предпринять усилия для развития экономического, культурного и иных видов двустороннего сотрудничества с РФ.

Справка "РГ"

Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов: сербов, хорватов и бошняков. Она была согласована 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо) и закреплена Общим рамочным соглашением о мире, положившим конец гражданской войне (1992-1995 годы) в этой бывшей югославской республике, унесшей более 100 тысяч жизней.