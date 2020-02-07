В мире
07.02.2020 14:45
Текст: Юрий Сизов

Посольство Монголии планируется открыть в Беларуси

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Пять часовых поясов разделяют белорусскую столицу от Улан-Батора, но это не сказывается при сверке курса в двустороннем сотрудничестве с дружественной страной, констатируют местные обозреватели. Об этом свидетельствуют, в частности, и планы по открытию в Минске посольства Монголии, которые обсуждались на встрече белорусского посла в Монголии Станислава Чепурного с министром иностранных дел этой страны Дамдины Цогтбаатаром, сообщили в пресс-службе МИД.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости.
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"Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая обмен визитами на разных уровнях, открытие посольства Монголии в Беларуси, практическую реализацию генерального соглашения между правительством РБ и правительством Монголии о предоставлении экспортного кредита, активизацию межпарламентских контактов и развитие двусторонней договорно-правовой базы", - отметили в МИД.

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