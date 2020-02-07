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07.02.2020 20:02
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 7 февраля в первой половине дня провели телефонный разговор, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Председатель КНР рассказал своему американскому коллеге о положении с коронавирусом в Китае. В телефонном разговоре он подчеркнул, что с начала вспышки пневмонии китайское правительство и народ прилагают все усилия в борьбе с эпидемией. "Мы действуем в общегосударственном масштабе, быстро реагируем на изменения ситуации, принимаем наиболее полномасштабные и строгие меры предосторожности и контроля, развернули всенародную борьбу против эпидемии. В соответствующих аспектах работа уже постепенно добивается положительных результатов. Мы вполне уверены в победе. Тенденция долгосрочного благоприятного развития китайской экономики не изменится", - заверил китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что власти КНР несут ответственность за безопасность и здоровье не только китайского народа, но и всего мира. "С открытым, прозрачным и ответственным отношением" Пекин уведомил ВОЗ и соответствующие страны и регионы, в том числе и США, о ситуации и пригласил специалистов ВОЗ и других организаций на инспекцию в город Ухань. "Китай находится на передовой позиции в борьбе с коронавирусом нового типа. Мы своевременно приняли решительные и мощные меры. Наши усилия полностью признали и высоко оценили ВОЗ и многие страны", - сообщил Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китай и США поддерживают контакт. По словам главы Китая, он восхищается тем, как Дональд Трамп многократно давал положительную оценку работе китайской стороны, и благодарит различные круги общества США. В борьбе с заболеванием требуются совместные усилия всех стран в единстве. В настоящее время борьба с коронавирусом нового типа находится в ключевой стадии. В ВОЗ неоднократно призывали не реагировать чрезмерно. Как сказал председатель КНР, "надеюсь, что американская сторона сможет спокойно оценивать ситуацию, рационально разрабатывать и регулировать профилактические меры. Китай и США могут держать связь, укрепить содействие, и совместно противостоять эпидемии".

Дональд Трамп сообщил, что США всемерно поддерживают борьбу Китая с распространением заболевания, готовы направить в Китай специалистов и оказать помощь другими способами. Он признался, что на него произвело глубокое впечатление строительство новых больниц для пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа, которое Китай сумел завершить в кратчайшие сроки. "Это в полной мере демонстрирует выдающиеся способности китайской стороны к организации и реагированию", - сказал президент США, выразив при этом уверенность в том, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина китайский народ несомненно одержит победу над этой эпидемией. Американская сторона полна уверенности в развитии китайской экономики, будет трезво реагировать на эпидемию, намерена поддерживать взаимодействие с Китаем через двусторонние каналы и на площадке ВОЗ.

Говоря о недавнем подписании документа по первой фазе торгово-экономического соглашения между КНР и США, Си Цзиньпин отметил, что достижение подобного соглашения выгодно Китаю и США, оно будет содействовать укреплению мира и процветанию на планете. Он выразил надежду на то, что США пойдут навстречу Китаю и будут добросовестно реализовывать договоренности, которые были достигнуты главами государств, с тем чтобы в новом году продвигать дальнейшее развитие китайско-американских отношений.

Дональд Трамп выразил готовность Вашингтона совместно с Пекином выполнять соглашение с целью совместного продвижения двусторонних отношений. Два лидера договорились с помощью различных способов продолжить тесные контакты.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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