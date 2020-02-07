"Прилег отдохнуть". МТС перестал работать в Москве и других городах

Клиенты оператора МТС жалуются на отсутствие сети, невозможность совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Перебои о связью начались около полудня в пятницу, 7 февраля, сообщает Downdetector.ru.

По данным ресурса, проблемы возникают в Москве и близлежащих областях - Тверской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Ярославской и других, включая областные центры.

Жалобы появляются и в соцсетях.

отлично, во многих регионах выбило МТС, тульская область в том числе. — Mell (@Asgard_Mell) February 7, 2020

МТС прилёг отдохнуть pic.twitter.com/UYTDCSX9Si — Игарь Коноплянко (@good_shogun) February 7, 2020

мтс рухнул ни сети ни интернета вот это классно — 💌утюг в цветочек💌🎈r + e🎈 (@claustrophobka) February 7, 2020

Представители оператора в Twitter разбирают пользовательские жалобы и просят сообщать о проблемах в личных сообщениях. Факт масштабного сбоя компания не подтверждает.