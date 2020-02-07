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"Прилег отдохнуть". МТС перестал работать в Москве и других городах

Текст:   Антон Благовещенский
07.02.2020,  
13:28
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Клиенты оператора МТС жалуются на отсутствие сети, невозможность совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Перебои о связью начались около полудня в пятницу, 7 февраля, сообщает Downdetector.ru.

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По данным ресурса, проблемы возникают в Москве и близлежащих областях - Тверской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Ярославской и других, включая областные центры.

Жалобы появляются и в соцсетях.

Представители оператора в Twitter разбирают пользовательские жалобы и просят сообщать о проблемах в личных сообщениях. Факт масштабного сбоя компания не подтверждает.

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