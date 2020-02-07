Проекты БЕЛТА отмечены наградами конкурса "Искусство книги"

Знаковые события белорусского народного календаря в совокупности с инициативами президента республики представили собой национальный шедевр полиграфического искусства "Традиции суверенной Беларуси", разработанный журналистами БЕЛТА. Он стал одним из двух проектов информационного агентства, отмеченных 7 февраля наградами национального конкурса "Искусство книги" на полях XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, проходящей второй день в столице РБ.

Фолиант действительно вызывает восхищение богатством иллюстративного ряда и яркими впечатлениями от незабываемых страниц истории страны. Празднование Дня Независимости и Дня Победы, турнир любителей хоккея и "Александрия собирает друзей" - это лишь штрихи к эпизодам новейшей истории, которые сплачивают нацию, символизируют силу народного единства и вызывают чувство гордости за родную землю, констатируют комментаторы выставки.

Тексты и фотографии в книге показывают, по мнению министра информации РБ Александра Карлюкевича, многогранность традиций суверенной Беларуси за последнюю четверть века. В ней сконцентрированы, по его словам, и социальный уклад жизни, и те главные культурные события, которые происходили за это время. "Мне кажется, что эта книга, кроме своего общественного, политического, публицистического резонанса, имеет еще и определенное личностное отношение, семейное, если так можно сказать", - поделился своими впечатлениями министр.

А в номинации "В зеркале времени" диплом первой степени присужден агентству за книгу "Минский автомобильный завод - 75 лет. Гордость земли белорусской", в которой повествуется об истории гиганта автопрома, достижениях его коллектива и проектантах легендарных автомобилей. Стоит добавить, что отдельные страницы посвящены и спортивной команде "МАЗ-СПОРТавто", представляющей на международных трассах белорусскую технику.

Кстати, в оформлении футляра для части тиража применена технология стерео-варио, которая позволила совместить изображения самой первой и последней на сегодня моделей МАЗа. Правда, это уже не первый издательский проект агентства для Минского автомобильного завода: предыдущая книга была подготовлена к 70-летию предприятия, напоминает агентство.