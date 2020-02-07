"Публику не стоит собой пресыщать": Арбенина объявила об уходе со сцены

Российская певица, музыкант и поэтесса, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина объявила, что покидает сцену.

Как передает KP.RU, 14 февраля "Cнайперы" отыграют свой главный в этом году концерт на стадионе "ВТБ Арена", - "чтобы потом на время пропасть с радаров".

"Куда и зачем уходит Арбенина", сама певица рассказала в интервью изданию. Пояснив, что 1-2 июня "отыграет в "Поколении Маугли" у Хабенского", после чего уедет писать книгу.

"Я каждый год грожусь я ее написать - пришло время проверить, насколько состоятельно это желание. Да и публику не стоит собой пресыщать", - расшифровывает планы женщина.

Добавив: новая ее книга - "это беллетристика по сути", и откуда ей в голову приходят сюжеты - она не знает. При этом пишет Диана "быстро, лаконично, и с большим упоением".

Предложение от издательства уже есть - "все нормально". По прикидкам артистки, поклонники смогут насладиться результатом ее трудов в конце года.

Ранее сообщалось, что Арбенина перенесла шестнадцатичасовой сердечный приступ.