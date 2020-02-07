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07.02.2020 10:12
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам

Текст: Кира Латухина
В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветераны, бывшие узники концлагерей и труженики тыла уже в апреле-мае получат единовременную выплату. Такой указ подписал президент. Речь идет о гражданах РФ, постоянно проживающих в России и в Прибалтике.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: iStock
Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат 50 тысяч рублей.

Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку единовременной выплаты; определить порядок и условия ее осуществления.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Президент 75-летие Победы Вторая мировая война

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