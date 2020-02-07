Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам

Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат 50 тысяч рублей.

Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку единовременной выплаты; определить порядок и условия ее осуществления.