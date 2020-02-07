Все школы Уфы закрыли на карантин

С 10 по 16 февраля все школы Уфы закрываются на карантин, все эти дни обучение будет вестись дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что образовательный процесс в школах приостанавливают для предотвращения роста заболеваемости учеников ОРВИ и гриппом.

Однако итоговое собеседование по русскому языку для неболеющих учеников девятых классов пройдет, как и планировалось ранее, 12 февраля.

Накануне сообщалось о введении карантина в 12 уфимских школах, где был превышен эпидемиологический порог заболеваемости. По состоянию на утро 7 февраля процент заболеваемости по городу составлял 15,5 процента.

Как уточнили в Министерстве образования и науки Башкирии, карантин также вводится во всех школах города Нефтекамск. По данным на 7 февраля, в РБ закрыли 167 школ и 10 детских садов, 157 классов в школах и 24 группы в детсадах.