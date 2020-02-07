"Героиновую модель" Тэо Логос отправят в колонию

В Москве модель Тэо Логос приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии за хранение наркотиков, сообщает РИА Новости.

Обвинительный приговор вынес Кузьминский районный суд. Подследственная, находившаяся под подпиской о невыезде, не пришла на оглашение приговора, поэтому ее сразу же объявили в федеральный розыск.

Напомним, что Тэо Логос (до смены имени и фамилии - Анна Глазова) была задержана за хранение героина. Наркотики нашли у нее при обыске. Правоохранительные органы обратили на девушку внимание после того, как она опубликовала в Сети исповедь модели, которая 10 лет употребляет героин. Доступ к этому материалу впоследствии был блокирован.