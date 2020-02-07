Новости

Установлена настоящая причина краха цивилизации острова Пасхи 14:05
Минск и Москва сформируют общий список невыездных граждан 14:03
Как самому устранить мелкие вмятины на кузове автомобиля 14:00
В Петербурге закрыли дело о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога 13:59
Рослесхоз предупредил о масштабных пожарах в Сибири 13:57
Агентство Kyodo: Премьер Японии может посетить Парад Победы в Москве 13:54
Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера 13:49
Из Сирии в Россию вернулись 26 детей 13:47
Назначено новое руководство "Ленфильма" 13:47
Видео: В нижегородском зоопарке бурая медведица родила тройню 13:40
В Нижнем Новгороде появится "Белорусский квартал" 13:37
В Мурманске школьника незаконно отстранили от учебы за плохое поведение 13:36
Хулиган из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь 13:36
Вышел первый фильм с Хоакином Фениксом после его роли в "Джокере" 13:32
Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Ростов 13:30
Обсерватория ALMA обнаружила следы "звездной битвы" 13:30
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров 13:25
Под Петербургом полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя 13:20
В Москве обокрали звезду шоу "Х-Фактор" 13:18
В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин 13:14
В Карелии уволили задержанного за взятку главу регионального Минтранса 13:14
В Осетии в ДТП с участием бронетранспортера пострадали пятеро 13:12
"Гелендваген" для бедных стал ближе к оригиналу 13:00
Нападающий "Спартака" оштрафован за езду по поддельным правам 12:59
Биолог рассказал о методах спасения амурского тигра 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 13:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хулиган из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь

Текст: Ирина Огилько

На юго-западе столицы в районе Зюзино полиция задержала подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Мужчина сжег автомобиль соседей. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: растяпа-автомеханик чуть не сжег машину, включив зажигание

По данным полиции, сначала в дежурную часть поступило сообщение о возгорании транспортного средства в одном из дворов на Азовской улице. В результате оперативных действий, недалеко от места инцидента был обнаружен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за распространение наркотиков 32-летний мужчина. Следствие выяснило, что некоторое время назад злоумышленник громко слушал музыку, на что один из жильцов дома сделал ему замечание. А затем, по словам задержанного, ударил его. "Мужчине это не понравилось, и он, облив машину растворителем, поджег его. Автомобиль по документам принадлежит супруге соседа, сделавшего замечание", - пояснили в пресс-службе главка.

Задержанный мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", подозреваемый заключен в СИЗО.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Сергей Чеботарев назначен замминистра экономики
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Из Сирии в Россию вернулись 26 детей
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов