Хулиган из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь

На юго-западе столицы в районе Зюзино полиция задержала подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Мужчина сжег автомобиль соседей. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, сначала в дежурную часть поступило сообщение о возгорании транспортного средства в одном из дворов на Азовской улице. В результате оперативных действий, недалеко от места инцидента был обнаружен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за распространение наркотиков 32-летний мужчина. Следствие выяснило, что некоторое время назад злоумышленник громко слушал музыку, на что один из жильцов дома сделал ему замечание. А затем, по словам задержанного, ударил его. "Мужчине это не понравилось, и он, облив машину растворителем, поджег его. Автомобиль по документам принадлежит супруге соседа, сделавшего замечание", - пояснили в пресс-службе главка.

Задержанный мужчина признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", подозреваемый заключен в СИЗО.