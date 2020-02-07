Январь в Москве стал самым темным за последние 20 лет

Обычно самый темный месяц в году - это декабрь. Но нынешней зимой январь в столице побил рекорд по пасмурности. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, норма солнечного сияния в январе - 33 часа, при этом его продолжительность в минувшем январе составила всего 11 часов. До этого рекордом считались 13 часов солнечного сияния в 2004 году.

- Начавшийся февраль солнечными днями пока тоже мало балует, сегодня в течение дня ожидается переменная облачность, завтра прогнозируем солнечный и морозный день, но уже с воскресенья небо снова чаще будут закрывать тучи, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. При этом норма для февраля выше январской и составляет 72 часа.

Напомним, что, по прогнозам метеорологов, ночь на субботу станет самой холодной с начала года, воздух на территории столичного региона сможет остыть до -17...-19 градусов, в субботу днем -8...-9 градусов, а с воскресенья начнется потепление.