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07.02.2020 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромскую чиновницу поймали на краже элитного алкоголя из магазина

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чиновница в Костромской области предстанет перед судом по обвинению в краже из магазина дорогого алкоголя: на "дело" женщина ходила вместе с мужем, детской коляской и маленьким ребенком.

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В городе Буй Костромской области завершилось расследование уголовного дела, в качестве подсудимой по которому проходит сотрудница одного из органов власти. По версии следствия, с 12 по 24 декабря 2019 года семейная пара из Буя неоднократно наведывалась в местный сетевой магазин, из которого похищала дорогой алкоголь - виски и коньяк, а также кофе.

- Их личность установлена благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в магазине. Похищенное из магазина выносили в женской сумке и сумке от детской коляски. В двух случаях они приходили в магазин с детской коляской и ребенком, - пояснили в облпрокуратуре.

Под тяжестью предъявленных улик вину в совершении инкриминируемого им преступления подозреваемые признали полностью, в ходе расследования возместили причиненный ущерб.

- Свои действия они объяснили тем, что хотели попробовать дорогой алкоголь, но собственные финансовые возможности не позволяли его приобрести, - рассказали в облпрокуратуре.

Фото: iStock
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Как уточнили в ведомстве, задержанным за кражу алкоголя супругам 28 и 30 лет, на иждивении они имеют маленького ребенка. На момент утверждения обвинительного заключения оба подозреваемых были трудоустроены, причем женщина официально работает в местных органах власти.

Супругам предъявили обвинение по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Если вину чиновницы и ее мужа докажут, обоим грозит до пяти лет заключения.

Несколько лет назад костромские чиновники считались одними из самых бедных в стране. Сейчас средняя зарплата по региону составляет около 30 тысяч рублей. По данным Костромастата, в конце 2018 года, когда средний доход костромича составлял 27724 рубля в месяц, зарплата госслужащих составляла 35517 рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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