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07.02.2020 15:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московское метро заявило в полицию на пранк о коронавирусе

Текст: Сергей Бабкин

Представители московского метро обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности участников пранк-спектакля о коронавирусе.

Фото: iStock
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Видео этого розыгрыша сейчас активно обсуждается в соцсетях. На станции "Александровский сад" в вагон вошли пранкеры, изображающие граждан КНР, и начали притворно кашлять и чихать. Затем их демонстративно вывели из вагона "шутники" в костюмах биологической защиты.

Сотрудники метро увидели эти YouTube-хиты и оценили их как правонарушение. "На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство, - говорится в заявлении пресс-службы подземки. - Направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов".

Происшествия Правосудие Следствие Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение нового коронавируса

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