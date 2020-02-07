Московское метро заявило в полицию на пранк о коронавирусе

Представители московского метро обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности участников пранк-спектакля о коронавирусе.

Видео этого розыгрыша сейчас активно обсуждается в соцсетях. На станции "Александровский сад" в вагон вошли пранкеры, изображающие граждан КНР, и начали притворно кашлять и чихать. Затем их демонстративно вывели из вагона "шутники" в костюмах биологической защиты.

Сотрудники метро увидели эти YouTube-хиты и оценили их как правонарушение. "На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство, - говорится в заявлении пресс-службы подземки. - Направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов".