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07.02.2020 11:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

Текст: Любовь Проценко

Экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта сроком на пять лет установят в столице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству столицы. Он утверждает, что проект такого закона скоро будет внесен в Госдуму. Его авторы - первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков и депутат Ирина Белых.

Фото: РИА Новости
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В пояснительной записке к документу отмечается, разработан во исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января "для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности, технологий искусственного интеллекта".

Авторы законопроекта заявляют, что его принятие позволит "значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений", где целесообразно его внедрение, а также выявить, "какие именно изменения правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных" президентом задач по обеспечению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта и, как следствие, "обеспечения состоятельности российского бизнеса и экономики, повышения качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства".

Параллельно планируется внести поправки в закон "О персональных данных".Цель принятия законопроекта - развитие российского бизнеса и экономики, а также повышение качества жизни россиян, безопасности и обороноспособности государства.

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