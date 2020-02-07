Почти 230 граффити появится на улицах Москвы в ближайшее время

Столичная Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений согласовала почти 230 граффити на фасадах домов. Об этом "РГ" сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

- Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в городе Москве согласовала 228 граффити, которые в будущем появятся на фасадах столичных зданий. Среди согласованных граффити - изображения военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Наносимые граффити должны соответствовать одной из утвержденных тематик: это может быть популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства, а сами изображения должны быть нанесены только в теплое время года.

Согласно постановлению Правительства Москвы от 16 июля 2019 года, на московских домах больше не будут произвольно появляться рекламные рисунки и граффити. Теперь заинтересованному лицу необходимо получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме, а также согласовать изображение с уполномоченными инстанциями (в т. ч. Москомархитектурой, Департаментом культурного наследия, Департаментом СМИ и рекламы и т. д.). Итоговое решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в Москве, возглавляемая заместителем мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петром Бирюковым. Процесс согласования занимает не больше 30 дней.

"Хочу подчеркнуть, что необходимость согласовывать граффити продиктована, прежде всего, требованиями самих москвичей: рекламные граффити зачастую низкого художественного качества, они портят облик города и наносятся без учета мнения жителей", - отметил Петр Бирюков.