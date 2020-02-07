Роспотребнадзор рассказал о ежедневных осмотрах студентов из КНР в Москве

Из-за коронавируса в общежитиях московских вузов врачи ежедневно осматривают около 4 тысяч студентов и порядка 2,5 тысяч туристов, приехавших в столицу из Китая, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзор по Москве.

Ежедневно мобильные бригады медиков столичного департамента здравоохранения выезжают в гостиницы и общежития, где проживают студенты и туристы из КНР. По данным Роспотребнадзора, каждый день врачи осматривают около 4 тысяч студентов и около 2-2,5 тысяч туристов. Граждан Китая с выявленными признаками ОРВИ госпитализируют в инфекционную клиническую больницу №1 для уточнения диагноза, а также для обследования и забора биологического материала на новую коронавирусную инфекцию для исследования в лаборатории Роспотребнадзора ФКУЗ "Противочумный центр".

В настоящий момент в инфекционную клиническую больницу №1 госпитализированы два студента с признаками ОРВИ из общежития МГУ им. М.Ломоносова. Они находятся в отдельных мельцеровских боксах для уточнения диагноза и обследования. Роспотребнадзор заявляет о полном контроле за ситуацией с коронавирусом в Москве.

Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным Роспотребнадзора, число подтвержденных случаев заражения в Китае составляет более 31 тысяч человек, с летальным исходом - 639. Выписаны из больниц свыше 1,5 тысяч человек.