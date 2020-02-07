Шойгу показали портативное устройство для зарядки приборов от солнца

Новости

В Югре работница закусочной победила грабителя с помощью кофе 14:21
Биологи вырастили финиковые пальмы из семян, найденных во дворце Ирода 14:19
Почти 230 граффити появится на улицах Москвы в ближайшее время 14:18
Установлена настоящая причина краха цивилизации острова Пасхи 14:05
Минск и Москва сформируют общий список невыездных граждан 14:03
Как самому устранить мелкие вмятины на кузове автомобиля 14:00
В Петербурге закрыли дело о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога 13:59
Рослесхоз предупредил о масштабных пожарах в Сибири 13:57
Агентство Kyodo: Премьер Японии может посетить Парад Победы в Москве 13:54
Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера 13:49
Из Сирии в Россию вернулись 26 детей 13:47
Назначено новое руководство "Ленфильма" 13:47
Видео: В нижегородском зоопарке бурая медведица родила тройню 13:40
В Нижнем Новгороде появится "Белорусский квартал" 13:37
В Мурманске школьника незаконно отстранили от учебы за плохое поведение 13:36
Хулиган из мести сжег автомобиль соседей, потребовавших не шуметь 13:36
Вышел первый фильм с Хоакином Фениксом после его роли в "Джокере" 13:32
Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Ростов 13:30
Обсерватория ALMA обнаружила следы "звездной битвы" 13:30
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров 13:25
Под Петербургом полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя 13:20
В Москве обокрали звезду шоу "Х-Фактор" 13:18
В Москве госпитализирован актер Валерий Гаркалин 13:14
В Карелии уволили задержанного за взятку главу регионального Минтранса 13:14
В Осетии в ДТП с участием бронетранспортера пострадали пятеро 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 13:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шойгу показали портативное устройство для зарядки приборов от солнца

Текст: Александр Степанов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с перспективными разработками Центрального научно-исследовательского института инженерных войск (ЦНИИ ИВ).
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, в частности, министру было продемонстрировано устройство, которое может обнаружить взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ. Кроме того, Сергею Шойгу показали систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра.

Фото: wikimedia.org
В России начали разработку ракеты для запусков с "Морского старта"

Также глава военного ведомства ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для Сил специальных операций и устройством для зарядки электронных приборов от солнца из арсенала сапера. Как утверждают разработчики, гаджет может зарядить мобильник за час.

Кроме того, в ходе инспекционной поездки министр посетил Международный противоминный центр в Нахабино, где проверил тренировочную базу и подготовку саперов. Сергей Шойгу осмотрел учебные классы и учебно-тренировочный комплекс. В центре Шойгу показали городок гуманитарного разминирования. Там бойцы инженерных войск тренируются находить и определять глубину залегания закопанных инженерных боеприпасов.

Сергей Шойгу поручил начальнику инженерных войск Юрию Ставицкому представить концепцию развития Международного противоминного центра, с созданием там нового лабораторного комплекса для испытаний и полигонной базы.

Кроме того, министр подчеркнул, что в центре необходимо увеличить количество обучающихся иностранных специалистов и активнее вести работу по созданию перспективных средств инженерного вооружения.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Посол РФ в Японии рассказал о ситуации с россиянами на борту круизного лайнера
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Сергей Чеботарев назначен замминистра экономики
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Из Сирии в Россию вернулись 26 детей
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам