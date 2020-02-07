СК просит арестовать замначальника Генштаба по делу о хищении 6,5 млрд рублей

Военные следователи просят суд отправить под арест обвиняемого в мошенничестве замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката.

Информация о его задержании не подтвердилась. В 235-й гарнизонный военный суд он пришел сам без наручников и конвоя. Но с адвокатом.

Следствие считает Арсланова причастным к хищениям денег АО "Воентелеком". Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, но ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет. Он находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере: на 191 миллиона и 6,5 миллиарда рублей. В октябре 2019 года Халилу Арсланову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Свою вину он не признал. Хищения совершались в 2013-2017 годах в ходе реализации госконтрактов по оснащению войск цифровым телекоммуникационным оборудованием и оказанию услуг по его модернизации.

Само уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС. Срок следствия по делу в настоящее время установлен до 6 февраля 2020 года, следует из материалов.

Вместе с генералом в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов - и гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.