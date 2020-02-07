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07.02.2020 13:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве начнется эксперимент по разработке искусственного интеллекта

Текст: Ольга Игнатова
Первый зампред председателя Государственной Думы Александр Жуков и депутат Ирина Белых ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект о введении в Москве пятилетнего экспериментального правового режима для развития искусственного интеллекта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он разработан во исполнение послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию, которое было озвучено 15 января 2020 года для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности, технологий искусственного интеллекта.

Фото: iStock
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С 1 июля 2020 года предлагается провести в Москве эксперимент по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения. Срок проведения эксперимента -5 лет.

Условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения и реализации отдельных технологий искусственного интеллекта, случаев и порядка использования результатов применения искусственного интеллекта, порядка и условий обработки участниками экспериментального правового режима обезличенных персональных данных должна разработать мэрия Москвы.

Участниками эксперимента может стать юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, внесенные в реестр участников экспериментального режима. Для этого необходимо будет подать заявку.

Статус участника экспериментального правового режима может быть предоставлен лицу, осуществляющему деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта и (или) отдельных товаров (работ, услуг) на их основе и соответствующему установленным законопроектом условиям.

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