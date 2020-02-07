В Москве обокрали звезду шоу "Х-Фактор"

Звезду телевизионного шоу "Х-Фактор" Таис Логвиненко обокрали в Москве, сообщает KP.Ru.

Сообщается, что у 23-летней певицы, студентки Высшего театрального института имени Щепкина украли iPhone. Финалистка музыкального шоу уверена, что гаджет украли в одном из театров в Дорогомиловском районе. Именно там она в последний раз держала в руках дорогостоящий смартфон.

Таис Логвиненко официально обратилась в полицию. Ведется доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства кражи.