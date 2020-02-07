В Подмосковье школьник умер на уроке физкультуры

В Московской области девятиклассник умер во время урока физкультуры. Трагедия произошла в одной из школ Подольска, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

На уроке 15-летний парень играл с друзьями в баскетбол, но внезапно ему стало плохо. Мальчик сел на скамейку и сразу потерял сознание. Прибывшая "скорая помощь" констатировала смерть.

Как выяснилось, у мальчика было заболевание сердца. Однако оно позволяло ходить на физкультуру, и к занятиям у школьника был доступ. Сейчас уточняется причина трагедии, проводится проверка.