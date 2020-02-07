Все школы Иванова закрыли на карантин

Учебный процесс во всех школах Иванова будет приостановлен с 8 февраля по решению главного санитарного врача региона до особого распоряжения, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Поводом для введения карантина в учебных заведениях области стало существенное превышение сезонных эпидемических порогов по ОРВИ. С 27 января по 2 февраля за помощью к врачам обратились 5557 заболевших, что на 33,24 процента выше эпидпорога и на 39,06 процента выше, чем заболело неделей ранее.

Самый большой рост заболеваемости - 55,9 процента - пришелся на детей в возрасте от семи до 14 лет.

Помимо закрытия школ Роспотребнадзор предписывает властям областного центра "ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий на период эпидемоического неблагополучия".

Руководителям всех местных предприятий, включая сферы торговли, транспорта и общественного питания, рекомендовано проводить проветривание и дезинфекцию помещений, а также своевременно изолировать сотрудников с признаками инфекции.

В связи с карантином посетителям запрещено навещать больных, находящихся на лечении в стационарах.