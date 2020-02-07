Абэ выступил за подписание мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за заключение мирного договора с Россией на взаимоприемлемых условиях. Об этом глава японского правительства заявил в ходе выступления на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. "РГ") в Токио.

"Необходимо упорно продвигать переговоры и совместно работать, чтобы найти взаимоприемлемое решение для обеих сторон", - сказал Абэ, которого цитирует агентство Киодо.

В настоящий момент Синдзо Абэ рассматривает вопрос о возможности поездки в Москву в мае для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Ранее Москва и Токио договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года. Вместе с тем российская сторона неоднократно напоминала о необходимости признания японскими партнерами в полном объеме итогов Второй мировой войны. Японские власти пока демонстрируют неготовность к такому шагу.