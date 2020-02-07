Полиция Приморья начала проверку "концлагеря для животных"

Полицейские Приморского края проверят информацию, размещенную на платформе change.org о том, что житель города Артем на своем участке убивает собак.

Авторы просят закрыть "концлагерь для животных" и привлечь к уголовной ответственности местного жителя и его дочь. И называют их имена.

Подписавшие документ уверяют, что на участке уже несколько лет убивают и разделывают на мясо собак. Животных держат в клетках в плохих условиях. Волонтерам иногда удается их спасти. В прикрепленных видео- и фотоматериалах видны привязанный истощенный пес, лужи крови на земле и множество ошейников на участке у дома.

"После проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ", - сообщил агентству РИА Новости представитель пресс-службы отдела МВД России по городу Артему.