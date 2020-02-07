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Проект: В регионах

Российские побратимы оказали помощь китайскому Муданьцзяну

Город Уссурийск Приморского края и Мегино-Кангаласский район Республики Саха (Якутия) направили в город Муданьцзян провинции Хэйлунцзян письма с выражением своей поддержки городскому партийному комитету, муниципальному правительству и жителям китайского города-побратима.
В Харбин ввезли 270 тысяч импортных медицинских масок

Об этом сообщили в отделе иностранных дел Народного правительства Муданьцзяна.

В Мегино-Кангаласском районе подготовили партию из 15 тысяч одноразовых медицинских масок, и 5 февраля отправили их из Якутска во Владивосток самолетом. Скоро эта материальная помощь прибудет в Муданьцзян.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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