Российские побратимы оказали помощь китайскому Муданьцзяну

Город Уссурийск Приморского края и Мегино-Кангаласский район Республики Саха (Якутия) направили в город Муданьцзян провинции Хэйлунцзян письма с выражением своей поддержки городскому партийному комитету, муниципальному правительству и жителям китайского города-побратима.

Об этом сообщили в отделе иностранных дел Народного правительства Муданьцзяна.

В Мегино-Кангаласском районе подготовили партию из 15 тысяч одноразовых медицинских масок, и 5 февраля отправили их из Якутска во Владивосток самолетом. Скоро эта материальная помощь прибудет в Муданьцзян.