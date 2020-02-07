Сотруднику ФСБ в Приамурье предложили взятку в миллион рублей

Следственное управление СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело в отношении 40-летнего предпринимателя, подозреваемого в даче взятки должностному лицу (пункт "б" части четвертой статьи 291 УК РФ).

Как сообщается на сайте ведомства, 6 февраля на парковке, расположенной возле Дворца культуры профсоюзов в Благовещенске, руководитель строительной организации передал миллион рублей сотруднику регионального УФСБ России. Подозреваемый хотел, чтобы против него прекратили расследование.

Одна представитель силовых структур заблаговременно сообщил своему руководству о том, что его склоняют к коррупции.

При передаче денег злоумышленника задержали.