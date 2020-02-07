В Хабаровске введут масочный режим из-за коронавируса и гриппа

Многие жители Хабаровска будут обязаны носить медицинские маски с 10 февраля. Соответствующее решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Речь идет, в первую очередь, о тех, кто постоянно работает в контакте с другими людьми, - то есть, врачах, транспортниках, сотрудниках финансовых учреждений и торговых центров. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевого центра.

Кроме того, в городе вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных и образовательных учреждениях, в медицинских и торговых организациях, в сфере услуг и общепита.

"Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города", - прокомментировала решение замначальника муниципального управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

Она отметила, что носить маски в обязательном порядке нужно только в помещениях. Ответственность за соблюдение масочного режима возложена на руководителей учреждений и предприятий. Правда, что именно им грозит в случае нарушений, не сообщается.

Власти подчеркнули, что масок для горожан достаточно.