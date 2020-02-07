В Хабаровске введут масочный режим

Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим. Носить маску обяжут всех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. В том числе врачей, учителей, воспитателей, работников общественного транспорта, сотрудников торговых центров и банков.

Такую меру решили принять из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. В целом ситуация в краевой столице сейчас не критичная, заболеваемость ниже эпидпорога на 10,6 процента. Всего зафиксировано 24 случая заражения гриппом. Простужены 4590 человек, большая часть из них дети. У двух детсадовцев выявлена пневмония.

Как сообщили в городской администрации, полностью на карантин ушли школы №49 и №1, еще в 18 болеют отдельные классы (всего 58). Закрыты 14 групп в 12 детских садах. В образовательных учреждениях также ввели "утренние фильтры" для детей и сотрудников. Если воспитанник отсутствует больше трех дней, от него требуют обязательно предъявить справку о состоянии здоровья. Руководители школ, лицеев, гимназий и детских садов имеют право закрываться на карантин, если отсутствуют 20 процентов учеников.

Заместитель начальника хабаровского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик отметила, что ношение масок необходимо также для профилактики заражения коронавирусом.

- Напомню, что это проверенное временем средство защиты. На улице их носить не обязательно - только в помещениях. Менять через каждые два часа, - отметила Скорик.

На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было отмечено, что маски в продаже есть и их хватит всем. В то же время, в одной из аптек города корреспонденту "РГ" сегодня отказались продать маску, заявив, что их нет в наличии и искать их в городе не стоит. О том, когда они появятся в продаже, фармацевт оказался не проинформирован.

- Мы планируем 12 февраля получить 50 тысяч масок. Они в дороге. На прошлой неделе введено ограничение на продажу - 15 масок в одни руки, - рассказал директор краевого бюджетного учреждения "Фармация" Денис Улыбышев.

Специалисты напоминают, что для профилактики болезни необходимо также соблюдать нормы личной гигиены, как можно чаще мыть руки с мылом и проветривать помещения.