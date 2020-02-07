Новости

Режиссер "Бумера" Петр Буслов снял фильм "БУМЕРанг" 09:43
Посольство РФ рассказало о ситуации на борту круизного лайнера в Японии 09:31
В Забайкалье пять человек отравились при ремонте канализации 09:27
В Хабаровске введут масочный режим 09:14
В Новосибирской области мужчина погиб под упавшей с крыши глыбой снега 09:14
В Екатеринбурге открылся офис почетного консула Словении 09:04
Toyota откладывает возобновление работы своих заводов в Китае 09:00
Кучеров забил "Питтсбургу" в 500-м матче в НХЛ 08:36
Жительница Магадана распылила газ в лицо полицейскому 08:36
В Индии представлен новый Hyundai Creta. Ждем такой же в России? 08:20
В Нижегородской области трое погибли в аварии с эвакуатором 08:17
В Японии перевернулся вертолет сил самообороны 08:14
Генпрокуратуру попросили проверить продажу моржей из "китовой тюрьмы" 08:07
Абэ выступил за подписание мирного договора с Россией 08:05
Пушков оценил отмену Лондоном части пошлин на товары РФ 07:52
Медики рассказали, что будет, если внезапно отказаться от сахара 07:51
В Приамурье возобновили поставки китайских овощей и фруктов 07:41
"Барселона" вслед за "Реалом" вылетела из Кубка Испании 07:41
Трамп высмеял разорвавшую текст его речи Пелоси 07:16
Пассажирский самолет экстренно сел после обстрела Израилем Дамаска 07:12
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb 06:32
Сотруднику ФСБ в Приамурье предложили взятку в миллион рублей 06:13
В Токио прибыл четвертый чартер из Уханя с эвакуированными японцами 05:58
Посольство РФ: Россиян нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии 05:56
В КНР отменены налоги и введены премии для участников борьбы с коронавирусом 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 09:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровске введут масочный режим

Текст: Дина Непомнящая

Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим. Носить маску обяжут всех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. В том числе врачей, учителей, воспитателей, работников общественного транспорта, сотрудников торговых центров и банков.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
Самолет МЧС России доставит в Китай лекарства и защитные маски

Такую меру решили принять из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. В целом ситуация в краевой столице сейчас не критичная, заболеваемость ниже эпидпорога на 10,6 процента. Всего зафиксировано 24 случая заражения гриппом. Простужены 4590 человек, большая часть из них дети. У двух детсадовцев выявлена пневмония.

Как сообщили в городской администрации, полностью на карантин ушли школы №49 и №1, еще в 18 болеют отдельные классы (всего 58). Закрыты 14 групп в 12 детских садах. В образовательных учреждениях также ввели "утренние фильтры" для детей и сотрудников. Если воспитанник отсутствует больше трех дней, от него требуют обязательно предъявить справку о состоянии здоровья. Руководители школ, лицеев, гимназий и детских садов имеют право закрываться на карантин, если отсутствуют 20 процентов учеников.

Заместитель начальника хабаровского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик отметила, что ношение масок необходимо также для профилактики заражения коронавирусом.

- Напомню, что это проверенное временем средство защиты. На улице их носить не обязательно - только в помещениях. Менять через каждые два часа, - отметила Скорик.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
На Кубани цены на маски в некоторых аптеках взлетели в 10 раз

На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было отмечено, что маски в продаже есть и их хватит всем. В то же время, в одной из аптек города корреспонденту "РГ" сегодня отказались продать маску, заявив, что их нет в наличии и искать их в городе не стоит. О том, когда они появятся в продаже, фармацевт оказался не проинформирован.

- Мы планируем 12 февраля получить 50 тысяч масок. Они в дороге. На прошлой неделе введено ограничение на продажу - 15 масок в одни руки, - рассказал директор краевого бюджетного учреждения "Фармация" Денис Улыбышев.

Специалисты напоминают, что для профилактики болезни необходимо также соблюдать нормы личной гигиены, как можно чаще мыть руки с мылом и проветривать помещения.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Пушков оценил отмену Лондоном части пошлин на товары РФ
Посольство РФ: Россиян нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста