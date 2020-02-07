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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии вымогатели ловили жертв с помощью школьницы

Текст: Владимир Таюрский

В отношении трех жителей Нерюнгринского района Якутии возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Ключевой фигурой в группе была школьница.

По данным следствия, организатор группы, используя фейковый аккаунт в социальной сети и представляясь взрослой девушкой, в январе этого года завел переписку интимного характера с 18-летним юношей.

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"Его целью было вымогательство денежных средств и иных предметов, к чему он привлек 30-летнего приятеля и 15-летнюю знакомую школьницу", - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Надежда Дворецкая.

Когда "клиент созрел", молодому человеку позвонила школьница и предложила встретиться. На встречу он пошел с другом. В салоне автомобиля, где была назначена аудиенция, их ждали неприятные открытия. Вместо взрослой девицы там сидела несовершеннолетняя, а рядом - два мужчины.

Вымогатели потребовали с друзей по 10 тысяч рублей.

"В случае отказа угрожали применением насилия и сообщением о противоправных действиях по переписке интимного характера с их несовершеннолетней приятельницей в правоохранительные органы", - отметила Надежда Дворецкая.

Таких денег у попавшихся на удочку молодых людей не было. Они передали вымогателям две гитары, ноутбук и три мобильных телефона.

Изобретательных злоумышленников задержали, сейчас все трое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Полагая, что у преступной группы могли быть и другие жертвы, следствие предложило пострадавшим обратиться в правоохранительные органы.

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