В Магадане пожарный осужден за гибель женщины в ДТП

В Магадане осужден 29-летний сотрудник пожарно-спасательной части, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

Зимой 2018 года он за рулем специального автомобиля УРАЛ направлялся на вызов - горела квартира. Спецсигналы были включены, однако на одном из перекрестков города водитель не убедился, что его пропускают и врезался в легковую машину.

"В результате женщина, управляющая автомобилем, получила многочисленные телесные повреждения, от которых скончалась на месте", - сообщает прокуратура Колымы.

Суд согласился со стороной обвинения и признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Ему назначено три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 36 месяцев.