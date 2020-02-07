В Забайкалье пять человек отравились при ремонте канализации

В поселке Первомайском Шилкинского района Забайкальского края пять человек госпитализированы с признаками отравления. По этому факту уже ведется доследственная проверка, сообщает региональное управление СК РФ.

По имеющимся данным, 7 февраля мужчины отравились неустановленным веществом при ремонте в канализационном колодце. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Следователи уже осматривают территорию, опрашивают очевидцев и пострадавших. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.