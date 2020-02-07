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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Сняли с вируса корону

В Китае к борьбе с коронавирусом подошли открыто и уверенно
Вспышка в Китае пневмонии нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, показала, насколько мы все взаимозависимы.

Во Владивостоке обучаются почти 2500 китайских студентов. Они уехали домой на праздничные каникулы, и карантин отрезал их от университетских аудиторий. Но российские преподаватели ведут с ними занятия дистанционно. Владивосток посещают в год почти 400 тысяч китайских туристов. И почти 60-70 тысяч жителей Приморья ежегодно ездят в Китай. Закрытие границы из-за эпидемии прервало привычные связи, ударило по экономике, но только подчеркнуло важность и значимость тесных дружеских отношений наших стран.

Многие внимательно следят за новостями из Китая. И к какому же выводу приходят? К очевидному: Китай обладает способностью, уверенностью и решимостью одержать окончательную победу в борьбе с эпидемией.

Всех несомненно впечатлили кадры, на которых десятки экскаваторов выравнивают основание для новой больницы в Ухане. За десять дней здесь вырос целый медицинский городок.

На мой взгляд, решительность действий объясняется накопленным опытом борьбы со вспышкой атипичной пневмонии в 2002 году. Тогда местные власти и компетентные органы действовали иначе. Информация о заболевании давалась дозированно, и всех успокаивали, убеждая в том, что ситуация находится под контролем, а здоровью китайцев ничто не угрожает. Радикальные меры вроде карантинов не вводились из опасений, что это может привести к панике.

Очень важно, что китайские СМИ — центральные и местные — освещают ситуацию максимально честно и аккуратно. Власти не стали препятствовать работе в Ухане иностранных журналистов

Сейчас все не так. Высшая власть КНР ведет себя открыто и энергично. Приняты самые решительные меры, ограничивающие распространение инфекции по стране.

25 января, в первый же день нового года по лунному календарю, высшая власть Китая постаралась показать всем, насколько серьезно она относится к эпидемии. Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК провел расширенное заседание, репортаж о котором показали по центральному телевидению. В своей речи генеральный секретарь КПК, председатель КНР Си Цзиньпин обратился к членам партии и дал указания по борьбе с эпидемией. 27 января МИД Китая провел специальный брифинг для всех иностранных дипломатов, информируя их о вспышке заболевания и о мерах, принятых руководством страны.

Эпидемия началась во время Праздника Весны по китайскому календарю. В это время миллионы китайцев стараются приехать к родственникам, чтобы провести торжества вместе. И центральная власть не побоялась ввести карантин, под условия которого попали почти все крупные города страны. Сначала было закрыто авиасобщение с Уханем. Поезда проходили этот город без остановки. Были отменены туристические поездки по стране и за рубеж. По сравнению с прошлым годом количество поездок в первые дни лунного года сократилось наполовину.

Потом и в самом городе было ограничено движение на частном и общественном транспорте. Эти отчаянные меры помогли сдержать распространение эпидемии. И китайцы встретили их с пониманием. Нам неизвестно о панике и случаях мародерства. Очень важно, что китайские СМИ - центральные и местные - освещают ситуацию максимально открыто и аккуратно. Власти не стали препятствовать работе в Ухане иностранных журналистов, и их репортажи показывали, что в город своевременно завозятся продукты, прилавки заполняются, а на них - объявления о том, что "цены подниматься не будут", потому что местные власти их контролируют.

Такие действия в информационной среде несомненно добавили доверия к властям.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян лично прибыл в город Ухань, где произошла вспышка заболевания, вызванная коронавирусом нового типа. Центральное правительство КНР направило в провинцию Хубэй контрольную группу во главе с вице-премьером Госсовета для руководства профилактикой эпидемии и борьбой с ней.

Высшая власть КНР ведет себя открыто и энергично: приняты самые решительные меры, ограничивающие распространение инфекции по стране

Правительство страны организовало национальную поддержку города Ухань и провинции Хубэй. Сюда направляют врачей и санитаров, которые специализируются в области лечения инфекционных болезней. По сообщениям китайской прессы, в настоящее время уже сформированы 68 бригад из 8310 медицинских работников, 1400 из которых - это военнослужащие, и все они оказывают помощь нуждающимся в Ухане и провинции Хубэй.

Министерство промышленности и информационных технологий КНР призывает фармацевтические предприятия страны предоставить большую часть изготовляемых материалов городу Ухань и провинции Хубэй. Министерство финансов Китая выделило один миллиард юаней для профилактики заболевания и контроля за его распространением. Центральное правительство КНР организует транспортировку предметов первой необходимости, в частности продуктов питания, из других провинций для обеспечения жизни девяти миллионов уханьцев.

Пока невозможно предсказать, как будет развиваться эпидемия. Но уже ясно одно: Китай показал свою открытость и решительность в борьбе с ней. И нет сомнений, что китайские власти принимают все меры, чтобы свести до минимума число жертв и ущерб от эпидемии.

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