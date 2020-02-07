Жительница Магадана распылила газ в лицо полицейскому

Жительница Магадана стала фигуранткой уголовного дела. Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

В ночь с 25 на 26 декабря 2019 года сотрудники патрульно-постовой службы в Магадане прибыли на вызов. В доме № 21-а по улице Рыбозаводской женщина "нарушала общественный порядок".

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, на требование успокоиться она не реагировала. Напротив, распылила струю перцового газа в лицо одному из полицейских, причинив физическую боль.

В ближайшее время подозреваемой выберут меру пресечения. К слову, санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.