Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью. Еще двое пострадали, их госпитализировали.

По данным источника ТАСС в ГД, погибшим является зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Информацию также подтвердили РИА Новости в экстренных службах. Еще один пассажир и пилот получили травмы.

Напомним, вертолет, принадлежащий местной компании "Восток-Транс", рухнуло недалеко от города Лаишево. Пилот пытался сесть, но воздушное судно упало и оказалось разрушено. В Росавиации возможной причиной катастрофы назвали плохие метеоусловия.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, изначально с воздуха спасатели заметили одного выжившего, но не смогли приземлиться из-за лесополосы. К месту ЧП отправили судно на воздушной подушке.