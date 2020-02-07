Компания из Беларуси построит в Удмуртии комплекс мусоропереработки

Белорусская компания планирует построить в Удмуртии мусороперерабатывающий комплекс. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Предложенный инвестиционный проект включает сортировочную линию одновременно с заводом по газификации для глубокой переработки (до 95 процентов) оставшихся после сортировки твердых коммунальных отходов.

Протокол о намерениях о сотрудничестве уже подписали обе стороны - представитель белорусской компании и глава минприроды Удмуртии Денис Удалов.