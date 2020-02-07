На Вятке ветерану войны отказали в выдаче льготного лекарства

В Кировской области ветерану Великой Отечественной войны отказали в выдаче положенного ему лекарства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ведомство обратилась пожилая жительница Кирово-Чепецка. Она нуждается в постоянном ежедневном приеме лекарственного препарата, который должен предоставляться ей, как ветерану войны, на льготной основе. Но когда она обратилась в аптеку с рецептом, выписанным врачом больницы, где она наблюдается, получила отказ. Как объяснили аптекари, лекарства в наличии просто нет.

Из аптеки женщина отправилась в городскую прокуратуру. Та провела проверку и внесла директору аптеки № 16 Кирово-Чепецка представление об устранении нарушений закона. После чего лекарство нашлось. Оказалось, что причиной отказа стала запоздавшая заявка на лекарство.

Это далеко не единственный случай в регионе, когда льготники не могут вовремя получить лекарство. Но чтобы отказ получил ветеран войны, случай действительно уникальный.