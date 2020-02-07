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07.02.2020 16:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит сообщения о массовых убийствах в кировском госпитале

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Следственное управление СК России по Кировской области начало доследственную проверку по сообщениям СМИ о массовых убийствах в госпитале ветеранов войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ряд Telegram-каналов написал, что во время переписки пользователей одного из форумов было выдвинуто предположение, что медицинский брат-анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн якобы отключает пациентов от искусственной вентиляции легких.

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Сейчас эту информацию проверяют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения, указанный в переписке мужчина действительно является сотрудником этого медучреждения, но, по его словам, он не принимал участие в обсуждениях на данном форуме, а размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя.

Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. Тем не менее, ведомство проводит тщательную проверку данного инцидента. Одновременно свою проверку проводит и областная прокуратура.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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