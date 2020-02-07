Следователи возбудили дело по аварии с вертолетом в Татарстане

Ошибка пилотирования, плохая погода или неисправность техники - это основные версии аварии вертолета в Татарстане, в которой погиб депутат Гордумы РФ Айрат Хайруллин. Расследованием занимается Приволжское Следственное управление на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета, в результате которой погиб человек. Статья УК РФ стандартная при подобных несчастьях - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".

В Следственном комитете РФ рассказали, что упавший вертолёт обнаружили около населённого пункта Лаишево Республики Татарстан. "В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Два человека, находившиеся на его борту, с серьёзными травмами направлены в больницу, один погиб"- заявили в ведомстве.

В СК уточнили, что на месте происшествия до сих пор работают опытные следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК.