Стали известны подробности крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

Новости

Следователи возбудили дело по аварии с вертолетом в Татарстане 21:45
Вернисаж Никаса Сафронова прошел в Могилеве 21:43
СМИ: Трамп намерен заблокировать продажу украинской "Мотор сич" китайцам 21:05
Проекты БЕЛТА отмечены наградами конкурса "Искусство книги" 20:30
Volkswagen Passat уйдет в историю 20:28
Водохранилища Симферополя пополнились благодаря осадкам 19:53
Комиссия Росавиации установит причину аварии вертолета в Татарстане 19:36
Стала известна причина катастрофы российского траулера у берегов Эстонии 19:33
Команда Путина и Лукашенко победила в товарищеском матче 19:29
Фигурант дела о хищении лекарств для онкобольных заключен под домашний арест 19:20
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане 19:15
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО 18:59
Обвиняемый в поджоге здания Никулинского суда арестован на два месяца 18:47
К Путину и Лукашенко в Сочи присоединился Медведев 18:41
На М-11 ввели тариф для "передумавших" 18:38
Российская певица выступит на "Оскаре" 18:38
На берег Черного моря за день выбросило четырех дельфинов 18:31
В Москве стартовал этап Гран-при по художественной гимнастике 18:26
В Подмосковье школьник умер на уроке физкультуры 18:25
Авиация и войска ПВО Беларуси выполнили на маневрах свои задачи 18:16
Под Казанью упал частный вертолет 18:08
Барк "Седов" во время кругосветного плавания зашел в Монтевидео 18:07
В рекламе алкоголя снова могут появиться люди и животные 18:06
Ученые определили местонахождение древнейшего льда планеты 18:03
Ученые выявили нового вероятного переносчика коронавируса 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 21:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

Текст: Александр Проценко
Стали известны подробности авиакатастрофы вертолета Bell 407 под Казанью и гибели находившегося в нем депутата Госдумы Айрата Хайруллина.

Депутат с помощником Рамисом Газизовым на вертолете, которым управлял пилот Джавдат Сулейманов, летел из Алексеевского района Татарстана в Лаишевский. В 16.21 диспетчеру Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения поступило сообщение, что вертолет совершил жесткую посадку на лед в шести километрах к юго-востоку от Лаишево. У Bell 407 в результате удара о поверхность отлетел винт, хвост, разбились все стекла. К месту крушения в 17.40 выехало судно на воздушной подушке с начальником Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона, уточнили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан / РИА Новости
В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета

Позже стало известно, что депутат погиб, его тело находится под вертолетом. Помощник и пилот выжили, но находятся в тяжелом состоянии. Пилота Сулейманова привезли в Республиканскую клиническую больницу, а помощника депутата Газизова, получившего сильные травмы и обморожения, ввиду опасности перевозки, оставили в Лаишевской Центральной районной больнице. По сообщению Минздрава Татарстана, ситуацию взял под контроль Марат Садыков, министр здравоохранения Татарстана.

Росавиация сообщила, что основной причиной падения вертолета Айрата Хайруллина могла стать метель, которая поднялась под вечер в Татарстане. Погода была нелетная, специалисты отметили, что имелись все условия для обледенения винтокрылой машины. Но Хайруллин любил летать. Он совершал полеты каждые выходные, заявила РИА Новости коллега депутата, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Айрат Хайруллин являлся заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В нижней палате парламента он работал с 2003 года. Парламентарий был удостоен ряда наград, среди которых орден Дружбы и "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан". У Хайруллина остались жена, два сына и дочь. Ему было 49 лет.

Происшествия ЧП Законодательная власть Госдума Правительство Минтранс Росавиация Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Авиакатастрофы

Главное сегодня

Комиссия Росавиации установит причину аварии вертолета в Татарстане
Суд арестовал генерал-полковника Арсланова
СК проверит сообщения о массовых убийствах в кировском госпитале
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов