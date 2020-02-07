Стали известны подробности крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

Депутат с помощником Рамисом Газизовым на вертолете, которым управлял пилот Джавдат Сулейманов, летел из Алексеевского района Татарстана в Лаишевский. В 16.21 диспетчеру Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения поступило сообщение, что вертолет совершил жесткую посадку на лед в шести километрах к юго-востоку от Лаишево. У Bell 407 в результате удара о поверхность отлетел винт, хвост, разбились все стекла. К месту крушения в 17.40 выехало судно на воздушной подушке с начальником Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона, уточнили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Позже стало известно, что депутат погиб, его тело находится под вертолетом. Помощник и пилот выжили, но находятся в тяжелом состоянии. Пилота Сулейманова привезли в Республиканскую клиническую больницу, а помощника депутата Газизова, получившего сильные травмы и обморожения, ввиду опасности перевозки, оставили в Лаишевской Центральной районной больнице. По сообщению Минздрава Татарстана, ситуацию взял под контроль Марат Садыков, министр здравоохранения Татарстана.

Росавиация сообщила, что основной причиной падения вертолета Айрата Хайруллина могла стать метель, которая поднялась под вечер в Татарстане. Погода была нелетная, специалисты отметили, что имелись все условия для обледенения винтокрылой машины. Но Хайруллин любил летать. Он совершал полеты каждые выходные, заявила РИА Новости коллега депутата, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Айрат Хайруллин являлся заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В нижней палате парламента он работал с 2003 года. Парламентарий был удостоен ряда наград, среди которых орден Дружбы и "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан". У Хайруллина остались жена, два сына и дочь. Ему было 49 лет.